«أبوظبي للزراعة»: 100 % التحول الذكي للخدمات في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

قدّمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 142 ألف خدمة متنوعة للمتعاملين، عبر منظومتها الخدمية التي تتضمن 49 خدمة مختلفة، والتي يتم التقديم عليها من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة والموزعة على مناطق إمارة أبوظبي كافة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المجتمع والأفراد والبيئة، إذ بلغ عدد الزيارات التي تم توفيرها على المتعاملين 276.880 ألف زيارة، في حين انخفضت نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 2.027 طن.

ووفقاً لمؤشرات التحول الرقمي للخدمات، بلغت نسبة استخدام القنوات الرقمية 98%، ونسبة التحول الإلكتروني 89%، في حين شكلت نسبة التحول الذكي وتكامل الخدمات مع الوثائق الرقمية في الهيئة ما نسبته 100%، وهو الأمر الذي يعكس الجهود الحثيثة والسعي المستدام والتقدم الكبير الذي أحرزته الهيئة في رحلة التحول الرقمي بخدماتها وتطويرها المستمر لمنظومة الخدمات.

وفي سياق متصل، استحوذت نسبة استخدام القنوات الرقمية كاستخدام الهواتف الذكية ما نسبته 59%، وبلغت نسبة استخدام التطبيقات الرقمية عبر الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ما نسبته 39%، في حين بلغت نسبة الخدمات التي يتم تقديمها وجهاً لوجه ما نسبته 2%.

منظومة رقمية

وأعلنت الهيئة عن ضم 9 خدمات جديدة لمنظومتها الرقمية، وإتاحة فرصة التقديم عليها من خلال منصتها الرقمية على موقعها الإلكتروني WWW.ADAFSA.GOV.AE، وبذلك بلغ عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منظومتها الرقمية 43 خدمة.

وتسعى الهيئة بشكل دائم إلى تطوير منظومة خدماتها الذكية والرقمية لتلبية الطلب المتنامي على خدماته المقدمة للمجتمع، تعزيزاً لجهودها الرامية لإسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، من خلال تحسين خططه التطويرية في ضوء قراءة وتحليل الطلبات والمقترحات التي يتلقاها بشكل دائم، والوقوف على احتياجات المتعاملين.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى إلى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية، وتوفير الغذاء الآمن للمجتمع، وحماية صحة الحيوان والنبات، والترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.

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