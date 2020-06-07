6124 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر خدمة «الناموس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد الطلبات التي تلقتها لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» بلغ 6124 طلباً منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية أبريل 2020.

وأكدت الهيئة حرصها على تلبية الطلبات كافة كالمعتاد وفق أعلى معايير الجودة والسرعة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان تلبية الطلبات دون المساس بصحة وسلامة المعنيين.

وتتيح خدمة الناموس للاستشاريين والمقاولين توصيل خدمة الكهرباء في خطوة واحدة خلال خمسة أيام، مع الإعفاء من دفع تكلفة التوصيل لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات.

وقاية

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن إجراءات الهيئة الاحترازية تضمن سلامة الاستشاريين والمقاولين‏‏ والمقاولين الفرعيين، من خلال التزامها بأفضل ممارسات الصحة والسلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف : «تعمل الهيئة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث التحديات تزيدنا إصراراً على العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الأزمات والظروف الاستثنائية. وأسهمت الرؤية الاستشرافية لسموه لتأسيس بيئة رقمية متطورة في دبي في تعزيز ريادة الإمارة لاستشراف وصنع المستقبل.

وبفضل هذه الرؤية الثاقبة، نجحت الهيئة في ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، كذلك أسهمت بنية الهيئة الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء والعديد غيرها، في دعم جهودنا للمحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بأسره».

وتابع: "تكثف الهيئة جهودها لتحافظ على مكانتها العالمية، إذ حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاد حول العالم".

سهولة

وتتيح الهيئة للمتعاملين إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة، بما يوفر وقتهم وجهدهم ويضمن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

إجراءات

أهابت الهيئة بجميع الموردين /‏‏ المقاولين والمقاولين الفرعيين ضرورة عدم السماح لأي من موظفيهم بالدخول أو الوجود في مكاتب الهيئة في حال ظهرت على موظفيهم أعراض الإنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض الجهاز التنفسي، أو في حال السفر أخيراً.

وعند إيصال وتوريد البضائع إلى مواقع الهيئة، وجّهت الهيئة بإلزام السائقين ومرافقيهم بارتداء لوازم الحماية الشخصية ومنها (القفازات والكمامات) واتباع الإجراءات الوقائية كافة، على ألّا يزيد عدد ركاب كل حافلة على 20 شخصاً.

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