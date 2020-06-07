مدير عام «إقامة دبي» يستجيب لـ 4340 رسالة خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن أن اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة تعامل مع 4340 رسالة بريد إلكتروني عبر خدمة «تواصل مع المدير العام» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني gdrfad.gov.ae من أول يناير حتى نهاية مايو من العام الجاري.

وتنوعت الرسائل بين الاستفسارات العامة والملاحظات والاقتراحات بالإضافة إلى رسائل الشكر والثناء، حيث حصدت الاستفسارات العامة العدد الأكبر من إجمالي عدد الرسائل الواردة عبر هذه الخدمة والبالغ عددها 4326 تضمنت الاستفسار عن شروط الحصول على أذونات الدخول ووضعية طلبات أذونات الدخول والإقامة، ووضعية طلبات مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاغات عن مخالفين يعملون لدى الغير.

وأوضحت الإحصائيات أن الخدمة حصدت أكبر عدد من الاستفسارات خلال فترة العمل عن بعد خلال الفترة من مارس حتى مايو من هذا العام، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء خلال فترة جائحة «كورونا» لمجموعة من القرارات الحكومية التي تصب في مصلحة المقيمين على أرض دولة الإمارات والحفاظ على الصحة والسلامة، مما يشير إلى استمرارية التواصل بين إقامة دبي ومتعامليها والحرص على تعزيز التفاعل مع متطلباتهم واستفساراتهم وأخذها بعين الاعتبار بهدف تحقيق سعادتهم.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «إننا نعمل على تنفيذ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال «أهم من الخدمة الحكومية طريقة تقديمها وأهم من عدد المعاملات رضا المتعاملين وقيمة كل مسؤول هي ما ينجزه في خدمة الناس».

وأضاف المري أن خدمة «تواصل مع المدير العام» والتي أطلقت في عام 2013 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة هي إحدى قنوات التواصل التي توفرها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والتي تم توفيرها لترسخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح، مشيراً إلى أن الخدمة تتيح أمام المتعاملين وأفراد المجتمع إمكانية التواصل المباشر مع المدير العام، والتي من شأنها الإسهام في تطوير وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة ودفع عجلة الإبداع والابتكار والتميز والارتقاء بالأداء الحكومي.

وأكد أنه قد تم الرد على كافة الاستفسارات الواردة والتعامل معها وتوفير المعلومات المطلوبة للمتعاملين، كما تم توجيه الملاحظات والمقترحات للمعنيين لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح اللواء محمد المري، أن إقامة دبي تعمل بشكل مستمر لتطوير وتحديث قنوات التواصل الخاصة بها وبناء جسور التواصل مع متعامليها بكل شفافية ومصداقية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة لهم وتلبية متطلباتهم والاطلاع على استفساراتهم ومقترحاتهم والعمل على دراستها والأخذ بها، وذلك عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير قنوات تواصل واتصال مباشر مع الجمهور، بما يضمن رسم صورة دقيقة لتقدم مجالات العمل الحكومي في الدولة والارتقاء بالخدمات مما يعزز ثقة المتعاملين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

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