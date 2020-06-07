مضمار للركض في مصفح الصناعية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، مضمار ركض واستراحات وزراعات تجميلية في منطقة مصفح الصناعية، بتكلفة مالية بلغت نحو 1,343,966 درهماً، بهدف خدمة العمال في المنطقة الصناعية، وتقديم مرافق عصرية تسهم في إسعاد أفراد المجتمع وتجعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة لدى فئة العمال، وتعزز المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي ومدنها كافة.

وتضمنت الأعمال إنشاء مضمار للركض بطول 835 متراً، وعرض 1.75 متر في الاتجاهين، وإنشاء ثلاث استراحات للراحة على جانب المضمار، وكذلك رصفاً إسفلتياً للمضمار بمساحة 2,920 متراً مربعاً، وتركيب بلاط خرساني للاستراحات بمساحة 340 متراً مربعاً، والعديد من العلامات التشجيعية، إضافة إلى الزراعات التجميلية في منطقة المضمار، حيث تمت زراعة 93 شجرة على جانب المضمار لتحسين وتلطيف المناخ، خصوصاً في فصل الصيف، وتعزيزاً للمظهر الحضاري العام في المنطقة.

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