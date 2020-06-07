مجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي يدعم خط الدفاع الأول والتعليم عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، بتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حزمة من المبادرات الداعمة لجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19»، والتي استهدفت فئات مختلفة من المجتمع، وتمثلت في دعم العاملين في خط الدفاع الأول، وتوعية كبار المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم عملية التعليم عن بعد.

وقالت عواطف السويدي المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، إن أهداف المجلس ومسؤولياته تتضاعف في ظل هذه الظروف العصيبة، موضحة أن المبادرات استهدفت فئات مختلفة ومنها الموظفون العاملون في خط الدفاع الأول سواء في الشرطة أو في الكوادر الطبية، إلى جانب توجهنا لكبار المواطنين والمقيمين حرصاً على سلامتهم ووعيهم بإجراءات السلامة والتعقيم حماية لهم من الإصابة بالعدوى.

وحول مبادرات المجلس، قالت السويدي إنهم أطلقوا مبادرة «متواصلين» التي استهدفت 600 من الموظفين في الطوق الأمني لنايف ورصد احتياجاتهم وتقديم الدعم النفسي لهم، كما سعى المجلس إلى توفير فحوص كورونا لهم، ورصد ملاحظاتهم ميدانياً ورفعها للمسؤولين، هذا إلى جانب توفير أدوية وتوزيع إرشادات وقائية ومنح حقائب تعقيم شخصية.

دعم التعليم

وتابعت السويدي إن المجلس وبالتعاون مع شركة «نون» وزع 50 جهاز آيباد على 50 من أسر الموظفين دعماً لعملية «التعليم عن بعد»، ومبادرة «معاً ملتزمون» بالتعاون مع مجلس الطلبة المبتعثين والتي استهدفت 80 طالباً من المبتعثين والاطمئنان عليهم في ظل الظروف الراهنة، والاطلاع على مجريات عملية استكمال دراستهم عن بعد، ومدى توافر الأدوات والتقنيات اللازمة لإعانتهم على الدراسة والتفوق، وإرسال هدايا عينية لهم بما يعزز الإيجابية والسعادة لديهم.

وأضافت إن المجلس أطلق مبادرة «صحتكم سعادتنا» عبر توزيع أغذية تقوي المناعة على الموظفين ومن يعملون في غرفة العمليات، كما استهدف 1000 موظف ميداني في دوريات التعقيم والحجز والقنصليات ونقاط أخرى خارجية، وتزويدهم إرشادات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير احتياجات التعقيم وحقيبة تحوي قفازات وكمامات ومعقمات وغسولاً للأيدي ومناديل ورقية وأخرى معقمة، ومبادرة أخرى بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة توجهت إلى 600 من الأطباء والممرضين وموظفي الإسعاف في دبي بحقائب وأدوات تعقيم، وكذلك مبادرة «أبطال الرداء الأبيض» بالتعاون مع مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع استهدفت 150 ممرضاً و50 طبيباً في المركز الصحي لشرطة دبي، وتوزيع بطاقات مشتريات بقيمة 1000 درهم.

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