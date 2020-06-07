توصيل الأدوية إلى حاملي بطاقة «إسعاد» مجاناً

المصدر: دبي - البيان

أطلقت لجنة بطاقة «إسعاد»، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الصيدليات المنضمة إلى برنامجها، خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى حاملي البطاقة في منازلهم مجاناً، مع ضمان الحصول على نسبة الخصم المتفق عليها، في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة للإسهام في تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد19».

وكانت اللجنة قد اتفقت مع عدد من الصيدليات الأوسع انتشاراً في الدولة، وهي مجموعة صيدليات الحكمة، ومجموعة ابن سينا، ومجموعة مكة، ومجموعة هلث فيرست، ومجموعة ميديسينا، لجعل هذه الخدمة متاحة لكل حاملي بطاقة إسعاد وأقربائهم من الدرجة الأولى.

وقالت منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد: «إننا في اللجنة وتماشياً مع الجهود التي تبذلها العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل حصول كل أفراد المجتمع على احتياجاتهم الضرورية وهم في منازلهم، نعمل بالتعاون مع شركائنا على تنفيذ مبادرات خدمية متنوعة تصب جميعها في هذا الإطار».

وبشأن هذه الخدمة، أكدت العامري أنها تتيح لحاملي البطاقة طلب الحصول على احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية وهم في منازلهم، من خلال التواصل المباشر مع الصيدليات المشاركة عبر الأرقام الموضحة في الموقع الخاص بلجنة بطاقة إسعاد.

يُذكر أن كل العروض التي تقدمها «إسعاد» يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالبطاقة esaad.dubaipolice.gov.ae .

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