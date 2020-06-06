«الزراعة والسلامة الغذائية» تصدر دليلاً للتعامل الآمن مع الغذاء أثناء جائحة كورونا

المصدر: أبوظبي-البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن جهودها في تعزيز الوعي المجتمعي بأفضل ممارسات السلامة الغذائية، دليلاً بثلاث لغات خاصاً بالإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل الآمن مع الغذاء أثناء جائحة كورونا المستجد وخدمات توصيل واستلام المنتجات الغذائية في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن شرحاً تفصيلياً للضوابط المتعلقة بالسلامة الغذائية والتدابير الاحترازية والممارسات الصحية الجيدة التي ينبغي على متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة وخدمات تقديم الغذاء ومقدمي خدمات توصيل الأغذية وتسليم الوجبات الغذائية مراعاتها، لتعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلك.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة التشريعات في الهيئة: "يقدم الدليل إرشادات هامة حول كيفية تداول وتوصيل المنتجات الغذائية بطريقة آمنة، وأفضل الممارسات الصحية الواجب مراعاتها في المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة العاملين والمستهلكين بما في ذلك التنظيف والتعقيم واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، كما يتضمن الدليل خمسة أقسام رئيسية تركز على رفع المستوى الصحي للعاملين والمستهلكين، و إدارة العمليات في متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة و قطاع خدمات تقديم الغذاء، وإدارة توصيل وتسليم طلبيات الأغذية، واستلام الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى قسم يخص إرشادات للمستهلك."

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة حرصت خلال إعداد الدليل الذي صدر بثلاث لغات مختلفة -العربية والإنجليزية والأوردو- على وضع أفضل الإجراءات والممارسات وفق أحدث الدراسات العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية المختصة بسلامة الغذاء بما يتعلق بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحفاظ على سلامة متداولي الغذاء والمستهلك على حد سواء، وتعزيز مستوى السلامة الغذائية في منافذ البيع، وآلية التعامل مع أية أعراض مرتبطة بالفيروس بين متداولي الغذاء وطريقة الإبلاغ عنها، من خلال إبلاغ المشرفين في المنشأة بهذه الأعراض لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب طرق التعقيم الفعالة والمعتمدة لتطهير الأسطح الملامسة للغذاء وتعقيم المنشأة بشكل عام بأنسب المواد المستخدمة في هذا الصدد.

وأوضح الحمادي أن الدليل يقدم معلومات مهمة حول علاقة الفيروس بالغذاء، ويجيب عن العديد من الاستفسارات بهذا الشأن وفقا للأدلة العلمية المعتمدة، ويقدم تصوراً شاملاً وواضحاً لأهم الإرشادات والضوابط المتعلقة بالوقاية والحد من عدوى فايروس كوفيد-19 بين العاملين في المنشأة من خلال تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء والذي يستوجب تعقيم وتنظيف أماكن العمل، ومراقبة الإجراءات بانتظام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام معدات الوقاية الشخصية، والتوعية والتدريب، وتحديث إجراءات العمل، والتي تسهم بشكل فعال في تعزيز كفاءة عمليات الوقاية داخل المنشأة وتعزيز جودة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك.

ويوفر الدليل شرحاً وافياً لعملية إدارة توصيل و تسليم طلبيات الأغذية وجملة من الإرشادات والتوصيات الخاصة بضمان سلامة الغذاء خلال عملية التوصيل والتسليم، وإرشادات بشأن العبوات المناسبة لتعبئة ونقل المواد الغذائية ، والظروف الموائمة لنقل الغذاء كنقله في مركبات معدّة لهذا الغرض وتقيد عامل التوصيل بالاشتراطات اللازمة، بالإضافة إلى أهم الخطوات والتدابير الواجب مراعاتها خلال استلام طلبات التوصيل.

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