الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 52 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 626 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 38,268 حالة. وارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 21,061، وذلك بعد تسجيل 724 حالة شفاء جديدة.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات إن حكومة الإمارات مستمرة في بذل الجهود لحماية جميع المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم، واعتماد سلسلة من القرارات للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات المحورية. وجهودها تنعكس في عدد فحوصات مرض كوفيد19 الكبير في الدولة، والذي يعد من الأعلى على مستوى العالم، حيث نفذت الجهات الصحية ما يتجاوز 2.5 مليون فحص في مختلف إمارات الدولة.

ووفاة شخص واحد، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 275 شخص. ويبلغ إجمالي حالات الإصابة والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 16,932 حالة.

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