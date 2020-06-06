بلدية الشارقة تضبط مركبة محملة بمواد تجميل منتهية الصلاحية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تمكنت فرق التفتيش البلدي التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة من ضبط مركبة محملة بمواد منتهية الصلاحية يقوم صاحبها بالتحضير لتوزيعها على عدد من الزبائن، حيث تمكنت الفرق من ضبطه ضمن حملاتها التفتيشية اليومية لرصد جميع السلوكيات السلبية والقضاء على مشوّهات المظهر العام.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية وضمن حملاتها خلال فترة العيد، لضبط كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة أفراد المجتمع من خلال بيع مواد منتهية الصلاحية أو أية ممارسات أخرى، ولا تتهاون البلدية مع هؤلاء الأشخاص وتتخذ العقوبات الرادعة بحقهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، فصحة وسلامة المستهلك على رأس أولويات البلدية وتسعى باستمرار للحفاظ عليها، وتنظم جولات تفتيشية يومية لرصد جميع السلوكيات السلبية.

رصد

من جانبه أوضح خليفة بوغانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة أن فرق التفتيش خلال حملاتها اليومية تمكنت من رصد مركبة محملة بالعديد مستحضرات التجميل وبعض مواد العناية بالجسم ومواد لمكافحة الحشرات، وبالتدقيق عليها تبيّن انها منتهية الصلاحية منذ سنوات، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب المركبة ومخالفته ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلافها وحجز المركبة.

وأوضح أن فرق التفتيش تبذل قصارى جهدها على مدار الساعة لرصد مثل هذه السلوكيات للحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، حيث تتميز جميع الفرق بالدقة وسرعة الملاحظة وهو ما أثبتته خلال عملها وضبطها لكل من تسول له نفس الإضرار بصة وسلامة الناس.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بجميع القاطنين والزوار التواصل معها على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات أو تجاوزات، فاتصالات الجمهور مرحب بها على مدار الساعة ويتم التعامل معها بشكل فوري.

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