"كندية دبي" تضيء برج خليفة بصور خريجيها

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تحت رعاية وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، احتفلت الجامعة الكندية بدبي بالدفعة العاشرة من خريجيها تحت شعار "جمال التحمل"، بطريقة فريدة وغير مسبوقة، من خلال عرض صورًا لخريجيها على أعلى مبنى في العالم، وهو برج خليفة عبر حفل افتراضي نظمته مساء أمس.

وشارك في الحفل الذي تم بثه على موقع الجامعة عبر قناة اليوتيوب والفيسبوك، بطي سعيد الكندي رئيس مجلس أُمناء الجامعة ورئيس الجامعة الدكتور كريم شلي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين.

وقال بطي سعيد الكندي أنه قبل شهرين تقريبا، اتخذنا الخطوات اللازمة للانتقال إلى الحرم الجامعي الافتراضي، والآن استضفنا أول حفل تخرج افتراضي لنا بالجامعة الكندية دبي، مشيرا إلى عزم الجامعة إقامة حفلا أخر يضم الطلبة بعد أن تتحسن الأوضاع.

ومن ناحيته قال الدكتور كريم شلي رئيس الجامعة لـ"البيان": أن برج خليفة الذي حافظ على موقعه كأطول مبنى في العالم، رغم أهميته من الناحية المعمارية، إلا أن أهميته الأكبر تكمن في بروزه كرمز لإرادة البشرية وإبداعها، ومن أجل ذلك حرصت الجامعة على عرض صور خريجيها على مبناه لتذكرهم بأن المستقبل ما زال مشرقا بعد أن اضطرت الجامعة إلى تأجيل حفل التخرج هذا العام نظراً لجائحة كوفيد – 19.

ومن جهتهم أعرب الخريجون عن بالغ سعادتهم بالحفل المبتكر وغير المسبوق بعرض صورهم على أعلى نقطة على سطح الأرض "برج خليفة" الذي يعتبر رمزا للطموح والإصرار على الريادة.

وقال الخريج ليث وزاني، لن ننسى هذا الحفل الفريد من نوعه لاسيما وأنه قرن أسمائنا وصورنا بأطول ناطحة سحاب في العالم، والذي يشمخ عالياً في سماء دبي، ليضيف إلى أمجادها الكبيرة مجداً، يتجلى فيه تناغم الإبداع الهندسي والعناية بالتفاصيل والقيمة الجمالية الاستثنائية، إذ يعد من أرقى البقع على وجه الأرض، ويضم العديد من المفاهيم التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

وقالت الخريجة دانا هارون، أن الجامعة الكندية أظهرت لنا أنه بغض النظر عن الوضع الحالي، فبإمكانها إيجاد طريقة مميزة للاحتفال والسعادة، مؤكدة شعورها بالفخر والاعتزاز لرؤية صورتها على مبنى برج خليفة.

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