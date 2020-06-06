جامعة الإمارات ترتقي 11 مركزا وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات 2020

المصدر: وام

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً من خلال ارتقائها 11 مركزا وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2020، لتحتل المركز 38.

وتم الإعلان عن تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات لدورة 2020 في مطلع يونيو 2020.

وقد حققت الجامعة الإنجاز الكبير للانضمام إلى أفضل 50 جامعة آسيوية للمرة الأولى، من حيث التفوق بـ 11 مرتبة (من المرتبة 49 العام الماضي إلى المرتبة 38 في عام 2020).

وأكد الأستاذ الدكتور غالب علي البريكي مدير الجامعة بالإنابة أن هذا الإنجاز للجامعة هو ثمرة حرص واهتمام دولة الإمارات بالوصول إلى الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة على المستوى الدولي ونتاج للجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون والموظفون وطلبة الجامعة كما يعد مؤشراً على تطور البحث العلمي وريادة الأعمال وهذا الارتقاء في التصنيف يضمن لها مستقبلاً لتكون من ضمن أفضل الجامعات الدولية المصنفة.

وأشار مدير الجامعة بالإنابة إلى أن جامعة الإمارات تعمل على تطوير برامجها وخططها الاستراتيجية بما يتناغم مع رؤية الإمارات 2071، ويأتي ذلك من خلال الريادة والتميز في البحث العلمي وتطوير برامجها في بناء القدرات الوطنية، واستراتيجية العلوم وإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ويعتمد هذا التصنيف على المعايير ذاتها التي يستخدمها تصنيف التايمز العالمي للجامعات، فتقيّم الجامعات على أدائها لمهامها الأساسية وهي التعليم، والبحث العلمي، ونشر المعرفة، ونظرة المجتمع الأكاديمي الدولي لها، إلا أن المنهجية التي شملها هذا التصنيف للعام الحالي تمت إعادة صياغته لتعكس خصائص وأولويات التطور للجامعات في هذه الدول.

وظهرت جامعة الإمارات العربية المتحدة في تصنيفين إقليميين من التصنيفات الإقليمية الثلاثة في آخر تصنيفات لجامعات العالم، وحلت ضمن فئة أفضل 301-350 جامعة حول العالم، كونها أعلى الجامعات تصنيفا من بين أربع جامعات وطنية مؤهلة للظهور في هذا التصنيف.

وتعد جامعة الإمارات أول جامعة وطنية شاملة في الإمارات العربية المتحدة وتأسست في عام 1976 بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حاليا ما يقارب 14,000 طالب وطالبةً يدرسون في 9 كليات، ويقوم بالتدريس فيها ما يقارب من 900 عضو هيئة تدريس من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وتقدم جامعة الإمارات 90 درجة أكاديمية متنوعة على مستوى الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وتطمح الجامعة إلى أن تصبح جامعة المستقبل وضمن سعيها لتحقيق مكانة بحثية دولية تسهم في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية 2021.

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