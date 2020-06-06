توفير سكن للأيتام السودانيين المتوفى والديهم بفيروس " كورونا "

المصدر:
  • عجمان : (البيان)
التاريخ:

بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان بتوفير سكن مؤثث للأيتام السودانيين الذين فقدوا والديهم جراء جائحة كورونا سلمت هيئة الأعمال الخيرية لأيتام الستة شقتين لهم وللأسرة القائمة على شؤونهم في  منطقة النعيمية في عجمان .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى