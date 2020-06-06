توفير سكن للأيتام السودانيين المتوفى والديهم بفيروس " كورونا "

المصدر: عجمان : (البيان)

بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان بتوفير سكن مؤثث للأيتام السودانيين الذين فقدوا والديهم جراء جائحة كورونا سلمت هيئة الأعمال الخيرية لأيتام الستة شقتين لهم وللأسرة القائمة على شؤونهم في منطقة النعيمية في عجمان .

تنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتوفير سكن للأيتام السودانيين الذين فقدوا والديهم جراء جائحة #كورونا، قامت هيئة الأعمال الخيرية بتسليم الأيتام ال6 شقتين لهم وللأسرة القائمة على شؤونهم ورعايتهم pic.twitter.com/NGb1pk6JKc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 5, 2020

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