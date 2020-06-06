الرئيس الأول لكازاخستان يستقبل سفير الدولة

المصدر: (نور سلطان - وام)

استقبل نور سلطان نزارباييف الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وحمل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وعبرنزارباييف عن شكره للسفير على مساهمته البالغة في تعزيز التعاون الثنائي، وقال: «لقد عملت في بلدنا لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وخلال هذه الفترة تعززت العلاقات بين كازاخستان والإمارات بشكل كبير، ومن هذه الإنجازات التي تحققت الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين بلدينا».

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