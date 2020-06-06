بلدية دبي: أسراب الجراد بسيطة ولا يوجد ما يدعو إلى القلق

المصدر: (دبي - وائل نعيم )

أكدت بلدية دبي أن بعض مناطق الإمارة تعرضت لأسراب من الجراد وبكميات بسيطة ظهرت حول مناطق حتا والليسيلي وجبل علي وبعض المناطق المجاورة لها، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وقال محمد العوضي مدير إدارة الزراعة والري في البلدية لـ«البيان»: إن البلدية شكلت فريق مكافحة متخصصاً منذ شهر أبريل الماضي استباقياً منذ أن ظهرت هذه الأسراب في بعض دول الجوار، وتلقى مركز الاتصال بالبلدية بلاغات عدة وتم التعامل معها ولا تزال فرق العمل تواصل جهودها لرصد أية أسراب قد تظهر وبالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلديات الدولة عن اتجاه تحرك أية أسراب قد تكون وصلت للدولة بشكل عام ليتم اتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف: شهد الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي توالد بعض من الجيل الثاني من حوريات الجراد، حيث بلغت كثافة الحوريات أكثر من 100 حورية بالمتر المربع في بعض المناطق وقامت البلدية بالتعامل معها مع عمل مسوحات تأكيدية على ما تبقى منها، حيث وفرت جميع الإمكانات والتجهيزات الفنية والتقنية المتخصصة والمبيدات الفعالة لمحاصرة ومكافحة هذه الأسراب متى ما ظهرت.

وأوضح العوضي أنه ورد عدة بلاغات من تواجد بعض الأسراب البسيطة من الجراد يوم أمس مع هبوب الرياح النشطة في منطقة جبل علي والمناطق المجاورة. ودعت البلدية الجمهور الكريم إلى الإبلاغ عن أي أسراب بأي منطقة عبر الاتصال على الرقم 800900 لاتخاذ اللازم، وعدم القلق بشأنها.

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