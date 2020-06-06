«الصحة» توصي مرضى السكري بعدم التوقف عن «ميتفورمين»

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية وشركات الأدوية والمصانع المحلية بأهمية مراقبة ما يتم حيال احتمالية وجود شوائب NDMA في أدوية «ميتفورمين» الذي يتم صرفه بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني ودعت أفراد المجتمع إلى عدم التوقف عن تناول أدوية«ميتفورمين»إلا تحت إشراف طبيب.

وكشفت الوزارة عن تسلّم تقارير صادرة من منظمات عالمية تشير إلى وجود شائبة NDMA بنسب تتعدى المعدل المسموح به، في بعض المنتجات ولبعض الشركات المصنعة لدواء «ميتفورمين» الذي يتم صرفه بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وتوجد شائبة NDMA عادة ضمن مستويات منخفضة في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب والهواء الملوث، إلا أن التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي ولفترات طويلة جداً، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان.

وعممت الوزارة في ديسمبر الماضي إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية وكذلك شركات الأدوية والمصانع المحلية بخصوص أهمية مراقبة ما يتم حيال احتمالية وجود شوائب NDMA في أدوية ميتفورمين وأوصت المرضى عدم التوقف عن تناول أدوية الميتفورمين إلا تحت إشراف طبيب.

كما أوصت ممارسي الرعاية الصحية الاستمرار في وصف أدوية الميتفورمين كالمعتاد حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة. وطالبت الشركات المنتجة بتقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي، على أن يتم التحليل في أي مختبر معتمد مع ضمان اتباع طريقة التحليل الموصى بها من الـ FDA لتحليل NMDA، وفقاً للحد الأدنى المقبول في اليوم، على أن تقوم الشركات المنتجة بتقديم التقارير المطلوبة في غضون 6 أشهر من تاريخ هذا التعميم.

إجراءات

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المرضى، من خلال متابعة نسب المادة المذكورة في المواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع المحلية لتصنيع الأدوية التي تحتوي على «ميتفورمين» ومتابعة وكلاء المنتجات وشركاتها للتأكد من نسب شائبة NDMA في مستحضرات «ميتفورمين» التي يتم استيرادها كمنتج نهائي للدولة، مؤكدةً أنه لم يتبين حتى الآن وجود نسب غير مقبولة في المنتجات المسوقة في الدولة، وأنها ما زالت تطالب الشركات بتزويدها بنتائج التحاليل المعتمدة لضمان عدم وجود شائبة NDMA في كل تشغيلة دواء يتم استيرادها للدولة.

تحاليل

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة لكل المستحضرات الدوائية التي تحتوي على المادة نفسه، وستقوم بالنشر الفوري والإعلان عن نتائج تحليل المستحضرات التي يثبت تلوثها بشوائب NDMA وسيتم سحبها فوراً.

كما أوصى الدكتور أمين الأميري جميع ممارسي الرعاية الصحية بالاستمرار في وصف أدوية «ميتفورمين» كالمعتاد، حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة. ودعا أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ الوزارة عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق بوابة UAE RADR الذكية ولجميع الاستفسارات بالتواصل على البريد الإلكتروني pv@mohap.gov.ae أو هاتف الوزارة 042301000.

تواصل عالمي

ونوّه الدكتور الأميري بأن الوزارة تتواصل يومياً مع المنظمات الدولية المعنية بالدواء مثل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والهيئة الأوربية للدواء، والهيئة الأسترالية للدواء، إضافة إلى مصانع الأدوية للتحري عن أي تحذيرات تختص بأي صنف دوائي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز