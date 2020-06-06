بلدية العين تنظم «عن بُعد» الملتقى السادس لأصحاب الهمم

المصدر: العين - وام

نظمت بلدية مدينة العين، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، الملتقى السادس 2020 لأصحاب الهمم.

حضر الملتقى، الذي أقيم مساء أول من أمس عن بعد من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئية، المهندس علي خليفة القمزي، المدير العام لبلدية مدينة العين بالإنابة، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع، وعلياء عبد الله المزروعي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية، وعدد من مسؤولي الجهات والهيئات الحكومية المعنية بإمارة أبوظبي، وأكثر من 280 مشارك من أصحاب الهمم وذويهم، للوقوف على احتياجاتهم وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وقال خليفة القمزي، في كلمته خلال الملتقى: «إننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة الاستمرار في العمل والإنجاز مهما كانت الظروف والأحوال، لذلك وفي ظل الظروف الراهنة استمرت بلدية مدينة العين في تقديم خدماتها وإنجاز مشاريعها بلا توقف وانقطاع».

وأضاف أن الالتقاء بأصحاب الهمم ضرورة وأهمية بالغة، لأننا أخذنا على عاتقنا مع شركائنا الاستراتيجيين أن نجدد اللقاء معهم حتى نرتقي في الخدمات الموجهة إليهم، لكي نقدم ما يحتاجون إليه ونستمع كذلك لآرائهم ومقترحاتهم.

خدمات

وأوضح أن بلدية مدينة العين قدمت العديد من المبادرات والخدمات التي تسهم في دعم توجهات الحكومة الرشيدة للاهتمام بأصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع ومنها تطوير المرافق العامة من خلال إنشاء 15 حديقة باسم حديقة الأمل، وهي الحدائق الأولى من نوعها لأصحاب الهمم في مدينة العين، وتقديم الخدمات الخاصة لأصحاب الهمم عبر توفير طباعة المعاملات بلغة برايل لخدمة المكفوفين. وفي مجال الخدمات، أطلقت أخيراً خدمة آمر التي تقدم خدماتها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بكل سهولة ويسر.

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