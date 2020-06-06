«زايد العليا» تطلق «إثراء» لتثقيف أصحاب الهمم وأسرهم

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مشروع البرامج التدريبية والترفيهية المباشرة لأولياء الأمور والأسر وأفراد المجتمع ممثلاً في برنامج (إثراء) الذي يشمل سلسلة من البرامج التثقيفية التوعوية والترفيهية و43 ورشة عمل يجري تنفيذها من قبل كوادر المؤسسة التربوية والتخصصية بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي عبر برنامج «الاتصال المرئي» ومن خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لإثراء الحصيلة المعرفية للفئات المستهدفة والتوعية والتثقيف بشأن أصحاب الهمم.

يأتي ذلك في إطار التزام المؤسسة بالمسؤولية المجتمعية والتنموية لتوعية وتثقيف أصحاب الهمم، وتوسيع المعرفة بين شرائح وأفراد المجتمع بأهمية تمكينهم وتشجيعهم على الانخراط في مختلف القطاعات من دون تمييز وبما يوائم قدراتهم فضلاً عن خلق حلقات معرفية لتبادل الخبرات فيما بين الأسر وأولياء الأمور في جلسات الورش.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة: إن دور مؤسسة زايد العليا ليس مجرد تقديم برامج الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من أصحاب الهمم بل يتخطى ذلك إلى تقديم خدمات متنوعة، وإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، منها ما يتعلق بتعزيز الجهود التوعوية بهدف تمكين أصحاب الهمم، وتوعية المجتمع بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بهم.

تفعيل

قال عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم: إن إطلاق «إثراء» يهدف إلى تفعيل دور خبرات ومعارف موظفي مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لـ «زايد العليا» عبر برامج الاتصال المرئي مباشرة مع الجمهور، ونشر مفاهيم معرفية علمية تثقيفية لأصحاب الهمم وأسرهم.

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