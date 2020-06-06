مؤتمر الإمارات السابع للعلاج الطبيعي افتراضياً الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنظم شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية يوم الجمعة المقبل مؤتمر الإمارات السابع للعلاج الطبيعي افتراضياً، وذلك بعد إرجاء انعقاد المؤتمر الذي كان مقرراً مارس الماضي بسبب انتشار جائحة (كوفيد 19)، تماشياً مع أفضل الممارسات التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وقالت نعيمة صالح رئيسة اللجنة العلمية في شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية: «اعتمدنا في الشعبة سياسة تطوير مجال العلاج الطبيعي من خلال تنظيم مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي منذ عام 2006، وبرغم الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، ارتأينا أنه من الأهمية بمكان المضي قُدماً في تنظيم المؤتمر لعام 2020 كحدث افتراضي عن بُعد، لتسليط الضوء على أحدث الأبحاث وأكثرها تقدماً كوسيلة لتطوير وتحفيز الحوار العلمي القائم على المعرفة من خلال دعوة أبرز الشخصيات المختصة.

تواصل

وأضافت أنه جرى تصميم وتنظيم مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي عن بُعد 2020 لتزويد أخصائيي العلاج الطبيعي وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية بفرص الحضور والتواصل مع أبرز المتحدثين في مجال العلاج الطبيعي العضلي الهيكلي والرياضي، حيث تضم قائمة المتحدثين المشاركين في المؤتمر أسماءً بارزة من أستراليا وبلجيكا والدنمارك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة».

وأشارت إلى أن المؤتمر «سيُعزز من الرصيد المعرفي لدى أخصائيي العلاج الطبيعي، لا سيما حول متلازمة الألم الفخذي الرضفي (آلام الركبة)، كما سيُسلط الضوء على الفروقات بين المراهقين والبالغين ومدى احتياج كُلّ منهم لأنواع محددة من المقاربات العلاجية.

جلسات

وستتطرق جلسات المؤتمر إلى مستويات التحمل المثلى أثناء عملية إعادة تأهيل الكاحل والأدلة المُكتشَفة في مجال التهاب اللفافة الأخمصية، حيث سيتناول ثلاثة من أبرز المتحدثين الرئيسيين المشاركين أساليب إدارة آلام الظهر من منظورات متنوعة، بما فيها مواءمة أسلوب الإدارة مع آلية الألم، كما سُيلقي المؤتمر الضوء على أحدث الأبحاث في ميدان إدارة الألم في علم الأعصاب».

أبحاث

وتُشكل أبحاث أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية والارتجاجات المحور الرئيسي لنسخة هذا العام من المؤتمر، إذ سيركز المؤتمر على الدور الملقى على أخصائي العلاج الطبيعي حول الرعاية متعددة التخصصات لحالات الارتجاج وفهم مختلف أنواعها، فضلاً عن التمييز بينها وبين إصابات الرقبة وصداع عنق الرحم.

وقالت أمل الشملان، رئيس شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية، إن الشعبة قامت بدعوة الدكتور إيما ستوكس رئيس الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي للتحدث في الجلسة الافتتاحية للحضور حول المستجدات المهنية في الوضع الراهن لانتشار جائحة «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن شعبة العلاج الطبيعي نجحت بالفوز باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي في دبي في أبريل 2021.

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