«البيان» تطلع على مراحل الفحص في مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

يعد مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز، والذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في مركز العين للمؤتمرات في منطقة العين في 3 يونيو الجاري، إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره، حيث رافقت «البيان» المصابين في رحلة علاجهم مروراً بالقاعات الأربع للاطلاع على سير الفحص والإجراءات التي أجمع الكل على تميزها.

وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية 1500 مراجع يومياً، يتم استقبالهم من الساعة 8 صباحاً، وذلك لتمكينهم من مراجعة المركز في نفس يوم ظهور النتيجة أو صباح اليوم التالي، إلى جانب تخصيص محطات لكبار السن وأصحاب الهمم والعائلات والسيدات ومراعاة خصوصية المراجع في جميع مراحل الفحص، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية في سبيل حماية المراجعين والعاملين في المركز على حد سواء.

خدمات

وقالت الدكتورة ريسة المنصوري مديرة مركز تقييم «كوفيد 19» في مركز العين للمؤتمرات لـ «البيان»:

إن مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات والذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» يستقبل يومياً من 1300 إلى 1500 مراجع، ويقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع الذين كانت نتيجة فحص «كوفيد 19» الخاصة بهم إيجابية، وتبدأ رحلة المراجع فعلياً عند استلام رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة الفحص الذي أجراه إيجابية، ويتعين عليه التوجه إلى القاعة الصفراء في مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز.

حيث يتم قياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته ومن ثم تسجيله في نظام سلامتك الطبي وإجراء مسحة أنف إضافية له، ومن ثم يعود إلى المنزل ويلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة إما عن طريق رسالة نصية قصيرة أو من خلال تطبيق صحة أو تطبيق الحصن.

وفي حال أظهر التقييم أن حالته غير مستقرة أو أنه يحتاج إلى فحوصات إضافية، يتم توجيهه إلى القاعة الحمراء لإجراء فحوصات إضافية كتخطيط القلب والدم والأشعة ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج النقل إلى المستشفى أو يمكنه العودة إلى المنزل».

وأردفت: «وفي حال كانت نتيجة الفحص الذي أجراه في المركز سلبية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة له لتوجيهه بمراجعة القاعة البنفسجية لإعادة إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من نتيجته، أما في حال كانت إيجابية فيتعين عليه زيارة القاعة الزرقاء ليتم فحصه وتقييم حالته من قبل الطبيب ومن ثم يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل».

وأكدت أنه في يوم الأربعاء الماضي تم تركيب 139 سواراً إلكترونياً، في حين تم في يوم الخميس تركيب 148 سواراً. ولفتت إلى أنه تم الانتهاء وفي وقت قياسي من تجهيز المركز وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

جهود

وأوضحت فاطمة سعيد النعيمي مدير علاقات المتعاملين في العيادات الخارجية، أن مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز يأتي استكمالاً لجهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، التي أعلنت أخيراً عن افتتاح 9 مراكز جديدة للمسح ليصبح إجمالي المراكز التي تديرها 24 مركزاً في أنحاء الدولة، وأضافت النعيمي:

«كما أسست شركة «صحة» ثلاثة مستشفيات ميدانية في أنحاء الدولة وقامت بتطوير برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي على تطبيق «واتساب» للاستجابة الفورية لأي استفسارات ومخاوف تتعلق بفيروس «كورونا» من قبل أفراد المجتمع، كما أطلقت «صحة» منذ بداية جائحة «كورونا» عدداً من المبادرات لخدمة جميع فئات المجتمع شملت خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية وخدمة توصيل الدواء إلى المنزل».

وأشار سعيد عبداللطيف البلوشي قائد فريق المتطوعين إلى أن عدد المتطوعين في مركز العين يبلغ 50 متطوعاً يقومون بتنفيذ المهام والمسؤوليات إليهم لدعم الجهود الحكومية والصحية للإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يقومون باستقبال المراجعين، وتسجيل بياناتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتوجيههم إلى قاعات المركز.

ممارسات عالمية

تم إنشاء مركز تقييم «كوفيد 19» في العين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف إعادة الفحص وتوفير الرعاية الأولية لأفراد المجتمع الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية، كما تم تصميم المركز على مراعاة أعلى معايير مكافحة العدوى وتقليل انتشار الفيروس من خلال تخصيص ممرات وقاعات منفصلة لكل فئة .

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