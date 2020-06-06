15 محمية طبيعية في الشارقة تجسد غنى التنوّع البيولوجي

المصدر: (الشارقة - البيان)

قالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الـ5 من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «التنوع البيولوجي»:

«إن إمارة الشارقة تتسم بالغنى في تنوعها البيولوجي في أبهى صوره، نتيجة لتنوع الموائل البحرية والبرية والجبلية فيها، إضافة إلى الأراضي الرطبة، إذ تقوم الهيئة بتنفيذ أهدافها ومهامها على أكمل وجه، بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها مجتمعياً، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لرؤيته بالمحافظة على البيئة وصون التنوع الحيوي».

وأضافت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن عدد المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة يبلغ نحو 15 محمية طبيعية، وتضم المحميات مزيجاً من الموائل المختلفة، ما يسهم في ثراء أنواع الكائنات الحية في المحميات على وجه الخصوص، وهذا العدد في تزايد خلال الفترة القادمة، بفضل طبيعة التنوع البيئي الذي تمتاز به الإمارة، حيث إن المحميات الطبيعية في الشارقة تعتبر مقراً لتكاثر العديد من الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

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