«واجب» تشيد بتصدّر الإمارات مؤشّر الأداء البيئي عربياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدّرها المركز الأول عربياً في تقرير مؤشر الأداء البيئي EPI لسنة 2020.

وقال في إطار الاحتفال بـ«اليوم العالمي للبيئة» الذي يوافق الخامس من يونيو كل عام: يُضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإمارات في شتى المجالات الريادية، مشيراً إلى أن تربّعها هذا المركّز المتقدّم يؤكد بكل فخر النقوش التي يتزين بها الوطن في إنجاز أرقى معايير النظام البيئي، التي حرص على استدامتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تنافس كبير

وعبّر خليفة بن محمد عن اعتزازه بهذا التقدّم البنّاء، مؤكداً أن حصد هذه الترتيب الدولي وسط تنافس كبير بين المشاركين يدل بوضوح على ما وصلت إليه الإمارات من تحقيق معدلات ومعايير عالمية في مستوى الوعي البيئي والاهتمام بصون البيئة، لافتاً إلى أهمية مواصلة نشر ثقافة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالأداء البيئي والتطور الحضاري، وتحقيق التوازن والانسجام بين الإنسان والبيئة.

وأثنى على البرامج والمشاريع التنموية التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا المجال بهدف إيجاد بيئة صحية سليمة، مشيراً كذلك إلى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات ذات العلاقة والجمعيات ذات النفع العام التي تُعنى بمجال البيئة، بما يحقق ارتفاع مستوى الإصحاح البيئي والاهتمام بهذا الجانب الحيوي وديمومته، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع وبالتالي ينعم المواطن والمقيم بالرفاهية والكمال.

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