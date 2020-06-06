حملة من « البيان» للمساهمة في بناء ثقافة مجتمعية إيجابية

المصدر: دبي- البيان

تطلق «البيان»، ابتداء من يوم غد، حملة جديدة بعنوان «نعود بروح جديدة»، تركز على نشر المحتوى الإعلامي الإيجابي الذي يعزز الصحة النفسية في المجتمع ويساهم في بناء الثقافة المجتمعية الجديدة، مواكبة لعودة الحياة في ظل تداعيات «كورونا»، ضمن إجراءات الوقاية.

ووضع السلامة والصحة على رأس الأولويات. واستلهمت «البيان» قيم وأهداف حملتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومن توجهات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حول استمرار الحياة وتواصل الإنجاز والاستفادة من دروس التجربة للتخطيط لمستقبل أفضل.

ويتخذ هذا المحتوى أشكالاً مختلفة، من تقارير ومقابلات وفيديوهات وبيانات، من أجل تحقيق 5 أهداف رئيسية حددتها للحملة على الشكل التالي: تدعيم الصحة النفسية لعودة الموظفين الى بيئة العمل، الاعتناء بالصحة الذهنية للتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة وشكل الحياة، تكريس الابتكار والإبداع كضرورة من أجل القيام بالأعمال، التحفيز على اتباع أساليب في الحياة والعمل أكثر مرونة.

وعلى رأس ذلك كله إرساء الثقافة المجتمعية الجديدة القائمة على مبدأ «كل شخص مسؤول والصحة أولوية». وتستمر «البيان»، مع حملتها الجديدة، في لعب دورها الوطني، عبر المساهمة في بناء الثقافة المجتمعية الجديدة في مرحلة التعايش مع تحدي «كورونا»، ومستقبل «ما بعد كورونا».

وتتيح لجمهورها كل الأدوات الضرورية، من معلومات وتجارب ملهمة وتقارير تعكس أفضل الممارسات في المنطقة والعالم، لتمكينه من العودة بروح جديدة إلى عمله وحياته المجتمعية وخططه وطموحاته للمستقبل. ودعت «البيان» متابعيها، عبر نسخة «بي دي إف»، والموقع الالكتروني وجميع منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركتها تجاربهم الإيجابية والملهمة عبر وسم #نعود بروح جديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز