مجلس مديري مراكز شرطة دبي يبحث مستجدات الفيروس

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، الاجتماع الدوري للمجلس عن بعد، بحضور أعضاء المجلس من مديري مراكز الشرطة، وممثلين من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للتدريب، وأكاديمية شرطة دبي، والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاتفاقية التي تمت بين شرطة دبي ومواصلات الإمارات بشأن تعقيم وتطهير الدوريات، والمعوقات في العمل والتي يمكن حلها بالتدريب، وتحليل تقرير دراسة سعادة المتعاملين لحكومة دبي 2019، والتدريب التطبيقي العملي، والمشاريع الجديدة، وإحصاءات قبل وبعد الإغلاق في مراكز الشرطة والخطط المستقبلية ما بعد فيروس كورونا «كوفيد 19».

كما ناقش المجلس بعض الآليات المعتمدة بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأبرزها مناقشة استراتيجية صفر مراجع لقطاع المراكز، ومستجدات فيروس كورونا، وآلية تحويل المطلوبين وإجراءات الفحص المتعلق بفيروس كورونا.

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك أن الاجتماع الدوري لمراكز الشرطة والإدارات العامة في الإمارة يهدف لمناقشة موضوعات مهمة تساهم في تطوير منظومة العمل، وتساهم في توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق استراتيجية القيادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز