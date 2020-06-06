عبد الله بن زايد: الإمارات حريصة على دعم الجهود العالمية لاحتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مرئي، مع إرنيستو أراووجو، وزير خارجية البرازيل، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، منها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي والبنية التحتية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والمضي قدماً في مسار التنمية المستدامة لازدهار المجتمعات ورخاء الشعوب. وتناول الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وآليات تعامل دولة الإمارات وجمهورية البرازيل مع تداعياتها.

تنسيق

وأشار سموه ومعالي وزير الخارجية البرازيلي إلى التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات، وتبنّي التقنيات المتقدمة لإجراء فحوص اكتشاف الإصابة بالفيروس.

وكذلك دعم الجهود البحثية التي تبذل في مواجهة جائحة «كورونا»، ولفتا إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة هذه الجائحة ومعالجة تأثيراتها سواء صحياً أو إنسانياً أو اقتصادياً.وأكد الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والبرازيل وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية البرازيل الصديقة في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، مؤكداً الثقة بقدرتها على الخروج من هذه المحنة أكثر قوة وصلابة. وثمن سموه الجهود الذي تبذلها البرازيل في تعاملها مع الجائحة والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها من أجل مواجهة تداعياتها، متمنياً للشعب البرازيلي الصديق السلامة والازدهار والرخاء.

وأكد سموه العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والبرازيل، وتطلع قيادتي البلدين الصديقين دائماً إلى تعزيزها وتنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. حضر الاتصال المرئي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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