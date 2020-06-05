البوسنة تشكر الإمارات وتحيّي محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

وجه مواطنون من سكان البوسنة الشكر إلى دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المساعدات الإنسانية لجمهورية البوسنة والهرسك التي أرسلتها دولة الإمارات للتخفيف من محنة البلاد جراء انتشار وباء كورونا.

والتقطت عدسة «البيان» عدداً من الصور ولوحات الشكر في عدد من الساحات الحيوية في العاصمة سراييفو، إضافة إلى مقاطع فيديو من العاصمة سراييفو.

بدورهم، قام مدونون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول لوحات الشكر على نطاق واسع. وانتشرت صور تحمل عبارات شكر باللغة الإنجليزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عدد من الساحات الحيوية في العاصمة سراييفو. وقام مدونون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداولها على نطاق واسع، ولقيت تفاعلاً كبيراً من المغردين في البوسنة والهرسك وخارجها.

وتفاعلت صفحة «البوسنة اليوم» على تويتر، باللغة العربية، مع هذه اللفتة الشعبية، وكتبت في تغريدة مرفقة مع مقطع فيديو لإحدى لوحات الشكر: «أحد أبناء البوسنة يرسل رسالة لصديق له من الإمارات من أمام إحدى اللوحات في العاصمة سراييفو التي حملت الشكر إلى #الإمارات وشعبها وهو أيضاً بدوره يشكر الإمارات بمشاعر حب وثناء على ما قدمت من مساعدات».

وكانت دولة الإمارات قد قدمت شحنة من المساعدات الطبية للبوسنة والهرسك لدعم جهودها في مكافحة وباء كورونا، ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية قريباً، بحسب صفحة «البوسنة اليوم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز