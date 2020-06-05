الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تعاملت فرق الدفاع المدني بأبوظبي مع حريق شب في مستودع مخلفات في منطقة المفرق الصناعيه بأبوظبي من دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، يفيد بنشوب الحريق في المستودع وعلى الفور تحركت فرق من الدفاع المـــدني الى موقع الحادث وتم التعامل معه.

وناشدت أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم التخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة الوقاية والسلامة بشكل دوري.

كانت بلدية مدينة أبوظبي قد حذرت من وجود حريق في منطقة مستودعات "المفرق"، مشددة على أن جهات الدفاع المدني تواصل جهودها في التعامل معه.

وطمأنت البلدية سكان المنطقة المحيطة بالحريق إلى استقرار الوضع، داعية إياهم إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم تناقل الشائعات، مع استقاء الأخبار من المصادر الموثوقة.

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