"جمارك دبي" و"دبي للسياحة" توقّعان مذكرة تفاهم لجذب المزيد من المؤتمرات العالمية

المصدر: دبي – البيان

وقّعت كل من "جمارك دبي" ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" اتفاقية تعاون مشترك بهدف الارتقاء بقطاع سياحة الأعمال وتعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات العالمية.

وقع الاتفاقية محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والشؤون الإدارية (مُكلف) ممثلاً عن جمارك دبي وأحمد خليفة الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والاستثمارات ممثلاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك وتعيين منسّقين لوضع خطة عمل سنوية تحدد الأهداف والأنشطة المقترحة لتعزيز فرص استضافة وجذب المؤتـمرات في إمــارة دبي.

ولتحقيق هذا الهدف تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لتنظيم المنتديات السنوية والفعاليات المشتركة وورش العمل على ان يتم التنسيق بين الطرفين لتوسيع المشاركة الإقليمية والعالمية في المؤتمرات التي تستضيفها دبي.

وقال محمد الغفاري: "نحرص على تعزيز التعاون بين جمارك دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لدعم دور الامارة كمركز إقليمي وعالمي لتنظيم المؤتمرات وإقامة المنتديات والفعاليات التجارية والجمركية، حيث تشمل انشطتنا التي ننظمها سنوياً المؤتمرات والاجتماعات المتخصصة بتطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي".

وأضاف: "كما نقوم بتنظيم الدورات وورش العمل التدريبية في مركز التدريب بالدائرة بمشاركة خبراء دوليين في مجال الخدمات التجارية والتخليص الجمركي، وستقوم جمارك دبي في فبراير 2021 بتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور رؤساء ومدراء الهيئات والإدارات الجمركية من كافة انحاء العالم، لترسيخ مكانة دبي وصدارتها العالمية في مجال التطوير والابتكار الجمركي".

وتابع: "نعمل على تعزيز قدرات دبي في مجال التسويق التجاري من خلال مشاركة جمارك دبي في المؤتمرات والمعارض العالمية في مختلف الدول والمناطق، ونحرص على أن نقدم للحاضرين فيها من كافة انحاء العالم نموذج دبي الرائد في التنمية والتطوير والانجاز للتعريف بمستوى التقدم الذي حققته الامارة والمستقبل الواعد الذي ينتظرها وهي تتقدم بثبات لبناء غدها المشرق بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة والخطط الاستراتيجية التي تواكب التطور العالمي في مجال الابداع والابتكار والتطور العلمي لنعكس مدى قدرة أبناء الامارات على احتلال مواقع الصدارة في الإنجاز والنجاح".

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: " إنّ توقيع مذكرة التفاهم بين "دبي للسياحة" و"جمارك دبي" يؤكد الالتزام بتعزيز الشراكة الحقيقية وثقافة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وكذلك استثمار المكانة المتميزة التي وصلت إليها المدينة للارتقاء بقطاع فعاليات الأعمال".

وأضاف: "ولا شك أن جمارك دبي التي تقوم بجهود متواصلة لتطوير وتعزيز مكانة دبي التجارية تتمتع بعلاقات واسعة وترتبط بشبكات عالمية قوية يؤهلها للمساهمة في جذب اجتماعات ومؤتمرات دولية إلى دبي. كما ستعزز مذكرة التفاهم من برنامج السفير، لاسيما مع انضمام جمارك دبي إلى عدّة مؤسسات وجهات رائدة في مختلف المجالات والقطاعات الرئيسية، والتي تشترك جميعها في التزامها وحرصها على فوز المدينة بعروض استضافة المزيد من فعاليات الأعمال، وكذلك تبادل الآراء والمعرفة وتبنّي أفضل الممارسات لتحقيق ذلك

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