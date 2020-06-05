خبراء أمنيون من 9 دول يناقشون الاستفادة من الكلاب البوليسية في الكشف عن كورونا

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

ناقش خبراء أمنيون من 9 دول الاستفادة من الكلاب البوليسية في الكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية دولية نظمتها – عن بعد - أمانة التحالف الأمني والتي مقرها في وزارة الداخلية في دولة الإمارات ، بمشاركة خبراء ومختصين من دول التحالف الأمني الدولي وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

وناقش المشاركون - عبر تقنية التواصل المرئي - عدداً من الممارسات المتبعة ومن بينها مدى الاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " والاسهام في تأمين ووقاية وسلامة المجتمع.

وأشار المشاركون الى أن الكلاب البوليسية المدربة تتميز بقدرات ومهارات تعززها قدرة الكلاب الطبيعية و حاسة الشم القوية للغاية لديها، حيث كان لها دور في كشف عن رائحة عدد من الامراض سابقاً ، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في الدوريات الشرطية وفي تأمين المراكز التجارية والفعاليات والمطارات والمناطق الحيوية.

وتناولت المناقشات العديد من التجارب العالمية المطبقة، حيث تناول البروفيسور الفرنسي دومينيك جرانديان من المدرسة الوطنية البيطرية في ألفور، تجربه بلاده الناجحة ، مؤكداً نجاح الكلاب البوليسية بعد تدريبها المكثف بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " بمستويات عالية من الدقة العلمية ، مشيراً إلى أن التجربة جديرة بالاهتمام، حيث قام بتطوير بحث علمي من أجل تحديد الروائح التي يمكن أن تنبعث من المرضى الذين ظهرت ايجابية التحاليل الطبية لديهم ، وتيقن اصابتهم بالفيروس.

وتنظم أمانة التحالف بشكل مستمر حوارات رقمية دورية بين خبراء وأعضاء دول التحالف من الممارسات المطبقة لتبادلها والاستفادة منها في تطوير العمل والتعاون العالمي المشترك في سبيل تعزيز الأمن والأمان .

ويعتبر التحالف الأمني الدولي انطلق في أبوظبي 2017 مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول، ويضم حالياً 9 دول هي الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الفرنسية، والجمهورية الإيطالية ومملكة البحرين والمملكة المغربية ومملكة إسبانيا وجمهورية السنغال، وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفاكيا.

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