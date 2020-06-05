شرطة أبوظبي تكشف خطورة الاقتراب من مصادر اللهب بعد استخدام المعقمات

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبو ظبي الجمهور من استخدام "قداحة" السجائر أو الاقتراب من لهب النار سواء في مطابخ المنازل او المطاعم بعد استخدام معقم اليدين مباشرة، إذ تعتبر من المواد القابلة للاشتعال ما قد يعرض سلامة الأفراد إلى الخطر.

ودعت أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند استخدام معقمات اليدين وعدم تركها لفترة طويلة داخل المركبات، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

كما ناشدت أولياء الأمور ضرورة القيام بدورهم في توعية الأبناء وفئة العمالة المنزلية بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من خطورة المعقمات لاحتوائها على نسب عالية من المواد القابلة للاشتعال.

وأشارت إلى أن معظم المعقمات تحتوي على مادة الكحول التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19"، وعادة ما تحتوي المعقمات على تركيز مختلف من الكحول من معقم لآخر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز