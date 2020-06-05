«الإحصاء»: أبوظبي حققت إنجازات لافتة في الاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبد الله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، أن إمارة أبوظبي حققت، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، إنجازات نوعية في المجال البيئي، من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، إذ تولي كل الجهات الحكومية في الإمارة اهتماماً بالغاً بالقضايا البيئية المختلفة.

جاء ذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي، لافتاً إلى أن المناسبة تتيح فرصة مهمة لزيادة الوعي حول الموضوعات البيئية الأكثر تداولاً وإلحاحاً في وقتنا الحالي، بما في ذلك قضايا الحفاظ على الموارد البيئية وحمايتها وتحقيق الاستدامة».

وتشير البيانات إلى التحسن الملحوظ الذي حصل في جودة الهواء في أبوظبي، خصوصاً في ظل انخفاض حركة المرور والأنشطة البشرية المختلفة في الإمارة خلال الأشهر الماضية، إذ انخفض تركيز ثاني أكسيد الكبريت في المناطق السكنية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغ التحسن أفضل مستوياته في منطقة العين، إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 43%، كما انخفض تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين خلال الربع الأول من عام 2020.

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