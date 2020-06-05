مليون مستفيد من مبادرات الشرطة المجتمعية في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد الملازم أول حمود محمد المقبالي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» أنه «استفاد من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها شرطة دبي منذ عدة أشهر، بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وتحت إشراف العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ما يقارب من مليون شخص. وتضمنت المبادرات، مبادرة «الشرطي جارك»، وفرق المتطوعين في المراكز التجارية، وفرق الدراجات الهوائية وانحدر المتطوعون من 31 جنسية مختلفة».

وقال الملازم أول حمود المقبالي إن «عدد المتطوعين ضمن فرق «الشرطي جارك» ومتطوعي المراكز التجارية وفرق الدراجات الهوائية بلغ 850 متطوعاً، وبلغ عدد الطلبات المسجلة للتطوع 6 آلاف طلب.

حيث يبلغ عدد المتطوعين للدراجات الهوائية 210 متطوعين منهم 55 من العنصر النسائي، وبين أن متطوعي الدراجات الهوائية سجلوا 510 مخالفات متنوعة خلال شهر تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حيث تمكنت الفرق من قطع مسافة 2000 كيلومتر مربع».

650

وأفاد المقبالي أنه وضمن مبادرة «الشرطي جارك» تم تحرير 650 مخالفة تحذيرية و780 تعهد بعدم تكرار المخالفة، تمحورت حول عدم ارتداء الكمامات وعدم الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي والنزول في أوقات التعقيم الوطني دون سبب، وتم تسجيل 5 آلاف ساعة تطوع ضمن المبادرة وبلغ عدد مرات النزول الميداني 220 مرة موزعة على 10 مناطق مختلفة، لافتاً إلى أنه تم توزيع المتطوعين على المناطق السكنية والتجارية والعمالية كما تم توزيع نشرات توعوية بلغات عدة.

وأشار المقبالي إلى أن «دور المتطوعين في المبادرة يتمثل في التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك من خلال توعية المتطوعين بمحاضرات تثقيفية تُمكنهم من تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

لافتاً إلى أن المتطوعين يسهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق «جي بي آر» و«المرابع العربية» ضمن اختصاص مركز شرطة البرشاء، و«سيتي ووك» وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد ضمن اختصاص مركز شرطة بر دبي، والخوانيج ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص.

اشتراطات

وحول اشتراطات المشاركة، أكد الملازم أول المقبالي، أنها تتمثل في الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك، والتمتع باللياقة البدنية المطلوبة لقيادة الدراجة الهوائية، وحيازة دراجة هوائية، وشهادة خلو من فيروس كورونا، وملابس موحدة وارتداء خوذة السلامة، مبيناً أن هناك مشرفاً ونائب مشرف وفريق عمل متكامل يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، كما توفر الشرطة سترة شرطة للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف، ودورية صيانة للدراجات.

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