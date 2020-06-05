مجلة «درع الوطن» تناقش ما بعد «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة درع الوطن «الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة»، عددها الشهري الجديد رقم 581 إلكترونياً، وذلك للشهر الثالث على التوالي لإتاحته لقرائها ومتابعيها لتصفحه على موقع المجلة على الرابط: www.nationshield.ae وذلك انسجاماً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». واشتمل العدد الجديد على العديد من الموضوعات والتقارير الاستراتيجية والعسكرية والمقالات والقضايا الوطنية التي تمس مستقبل الوطن وحياة المواطن.

وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان: «الإمارات والاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا». فيما جاء ملف العدد بعنوان: «مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر تعزز الريادة والتنافسية»، فيما استعرض العدد جملة من الموضوعات المتخصصة في فيروس كورونا مثل: «وباء كورونا كيف سيؤثر في اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي في المستقبل، وموضوع استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الأوبئة «كوفيد 19» نموذجاً».

وأبرزت المجلة بعض التقارير والدراسات والبحوث أهمها حول استقلال المثقف والفقيه، وموضوع أسلوب بناء وتحليل السيناريوهات في إدارة الأزمة، وموضوع النظام العالمي 2050 - سيناريو آخر، وموضوع المركبة القتالية Boomerang تدخل الأسواق العالمية وتستعرض تريندز الكتاب الذي يكشف خفايا وكواليس الإخوان المسلمين. ورصد العدد الجديد من المجلة أبرز التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

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