بدء امتحانات نهاية العام لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأ نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي في إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 - 2020 عن بعد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، وتحت إشراف إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إذ تقدم للامتحانات 15 نزيلاً بنظام الدراسة من المنازل، من الصف الـ7 إلى الـ11، فيما ستقام امتحانات الصف الـ12 لاحقاً.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن «الامتحانات لهذا العام تأتي في ظروف استثنائية يعلمها الجميع، ولتحقيق التباعد الجسدي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره، ارتأت الإدارة العامة أن تكون امتحانات نهاية العام الدراسي للنزلاء عن بعد».

وأوضح أن «الإدارة فتحت باب التسجيل لتعليم المنازل للطلبة النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية»، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المعاملة الإنسانية للنزلاء، وترسيخ حقوقهم الاجتماعية في مساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، ليعولوا أنفسهم بعد فترة العقوبة، وقضاء المدة المحكوم بها عليهم.

مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء. وأضاف العميد الشمالي أن «الإدارة العامة وفرت الأجواء الملائمة لأداء هذه الامتحانات، بصورة تُمكن النزلاء من اجتيازها، إذ نظمت محاضرات ودروساً «عن بعد» بالتعاون مع الشركاء.

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