طلب تخزين الخلايا الجذعية إلكترونياً لـ30 سنة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي خدمة التسجيل الإلكتروني لطلب تخزين الخلايا الجذعية في المركز لمدة 30 سنة، ضمن جهوده المستمرة للتسهيل على الأمهات الحوامل للاستفادة من خدمات المركز في كافة الظروف، وخصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي خلال جائحة (كوفيد 19).

وأكدت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين والباحث الإكلينيكي الأول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث أهمية هذه الخدمة التي ستسهم بشكل فعال في توفير الوقت والجهد على الأمهات، وتفادي مشقة التنقل للوصول إلى المركز للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لدى الحوامل في ظل الظروف الحالية، خصوصاً وأن فئة الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للعدوى.

وأوضحت الدكتورة الهاشمي آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة والمتمثلة بقيام الأمهات الراغبات بتخزين الخلايا الجذعية بإرسال بريد إلكتروني إلى مركز دبي لدم الحبل السري كطلب تسجيل في الخدمة مع كتابة أرقام التواصل المختلفة.

حيث يقوم الفريق المعني في المركز بتزويدهن بكافة الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات الرسمية وإعادة إرسالها إلى المركز عبر البريد الإلكتروني DCRC@dha.gov.ae ليتم بعد ذلك مراجعة وتدقيق البيانات، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة والتسجيل الرسمي في المركز لتخزين الخلايا الجذعية لمدة (30) سنة.

وأشارت الدكتورة الهاشمي إلى التنسيق المستمر بين المركز والأمهات بعد التسجيل الرسمي في الخدمة، حيث يتم توصيل الأدوات اللازمة لجمع عينات دم الحبل السري إلى الأم لاصطحابها معها أثناء الولادة في المستشفيات الخاصة لاستخدامها من قبل الطواقم الطبية والتمريضية، مشيرة إلى توفر هذه المعدات في المستشفيات الحكومية التابعة للهيئة (مستشفى دبي ولطيفة).

واستعرضت الجهود المستمرة التي يقوم بها المركز لتعريف الأمهات بهذه الخدمة من خلال الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية أثناء المراجعات الطبية للأمهات خلال فترة الحمل.

برامج عن بُعد

وأشارت الدكتورة الهاشمي إلى الدورات والبرامج التدريبية المستمرة التي ينفذها المركز عن بُعد عبر الوسائل والتقنيات الذكية للكوادر الطبية والتمريضية في مختلف مستشفيات الهيئة حول الطرق المثلى لجمع عينات دم الحبل السري والحصول على خلايا جذعية ناجحة وقابلة للتخزين عند فصلها عن دم الحبل السري، حيث يتم التدريب العملي عن بعد على دُمية تحتوي على الحبل السري والمشيمة من خلال التفاعل المباشر مع الكوادر الطبية والتمريضية.

كما يتم في نهاية الدورة عقد اختبار قصير عبر الهاتف مع المشاركين في الدورة للتأكد من مدى جاهزيتهم للقيام بسحب العينات بالطريقة الصحيحة وفق المعايير والشروط الخاصة بتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري ومنها: عدم تخثر الدم، وعدم وجود مرض معد لدى الأم المتبرعة أو وجود تشوه في الطفل، وألا تكون العينة مجهولة الهوية وخالية من معلومات الأم المتبرعة، وألا تكون كمية الدم المستخلصة أقل من الكمية المطلوبة، وألا تكون الخلايا الجذعية قليلة العدد والحيوية.

وقالت إن المركز تمكن حتى الآن من تدريب 37 من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى حتا عن بُعد .

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