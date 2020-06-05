6 آلاف مخالفة لعدم صلاحية إطارات المركبات في أبوظبي

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة «صيف مروري آمن» إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات الحرارة، وبلغ عدد المركبات التي تمت مخالفتھا لعدم صلاحیة إطارات مركباتھم للسیر نحو 6 آلاف و211 مخالفة.

وناشد العقید محمد سالم الشحي، مدیر إدارة مرور المناطق الخارجیة في مدیریة المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزیة، السائقین إلى ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأشار إلى أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المروریة خلال الصيف، وتتضمن: «انتھاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الھواء في الإطارات والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطویلة».

وأكد تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبیق المادة 82 من قانون المرور والتي تنص على الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوعاً لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر.

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