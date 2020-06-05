«الشحن الجوي الوطنية» تشكر شرطة دبي على جهودها الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

قدّمت شركة الشحن الجوي الوطنية «NAC» في دبي، التي تدير خدمات الشحن عند الطلب وخدمات الركاب المجدولة من مركزها في مطار أورلاندو ساتنفورد الدولي في الولايات المتحدة، الشكر لشرطة دبي على جهودها الاستثنائية في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب جاكوب ماثيو، رئيس الشركة التي تدير عملياتها الإقليمية من المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن تقديره الكبير للخدمات المتميزة التي قدمتها السلطات للشركات والأفراد في الإمارة خلال فترة الإغلاق والجهود الإضافية المبذولة لإعادة العمليات التجارية إلى سابق عهدها.

وتبرعت الشركة بأكثر من 100 ألف قناع وقفازات لتوزيعها على فرق الصحة والسلامة في الخطوط الأمامية وموظفي الدعم في الإمارة، وذلك كعربون تقدير والتزاماً منها تجاه المجتمع المحلي.

وأضاف جاكوب ماثيو: «نتبرع بوسائل الحماية الشخصية كرمز لتقديرنا للتضحيات التي قدمها موظفو الخطوط الأمامية في دبي».

إشادة

وقدّم جاكوب ماثيو، رئيس الشركة، وآلان وايت، نائب رئيس الشركة ويوسف بيضون، حمولة شاحنة من وسائل الحماية الشخصية للسلامة إلى اللواء عبد الله حسين علي خان، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، بحضور العميد الدكتور عبد الله الريسي، والرائد الدكتور منصور الملا في مقر شرطة دبي.

وأشادت شركة الشحن الجوي الوطنية بقرار استئناف دبي لأعمال القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 100%، وقالت الشركة إن «شرطة دبي والجهات المختصة في خط الدفاع الأول أدت دوراً محورياً خلال فترة الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا، إلى جانب موظفي الرعاية الصحية والهيئات البلدية، ما أسهم في ضمان منع انتشار الوباء إلى عدد أكبر من السكان».

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