9326 اجتماعاً عن بُعد لشرطة دبي خلال أزمة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن «القيادة العامة لشرطة دبي حافظت على استمرارية العمل عن بُعد خلال فترة التعقيم الوطني وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذلك من خلال استخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تمتلكها، إلى جانب عقد اجتماعات يومية عبر نظام الاتصال الموحد لمتابعة سير العمل الميداني المباشر للعاملين في خط الدفاع الأول، وعمل الموظفين من منازلهم من مختلف القطاعات الشرطية».

وأشار العميد الرزوقي إلى أن شرطة دبي عقدت على 9326 اجتماعاً عن بُعد خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني والإجراءات الاحترازية منذ 28 مارس الماضي حتى الأول من يونيو الجاري، حضرها موظفون من مختلف القطاعات الشرطية، وناقشت كل تفاصيل المهام الميدانية وإنجاز المهام عن بُعد وكل الإجراءات الشرطية.

تميز

وبيّن أنه بناءً على توجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تمكنت شرطة دبي في وقت قياسي من تطبيق نظام العمل عن بُعد باستخدام كل أنظمتها التكنولوجية الحديثة التي تتضمن توفير كل خدماتها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتطبيق شرطة دبي على الهواتف النقالة سواء لجمهورها الداخلي أو الخارجي، بما يضمن سلامة الموظفين، ويسهم في أداء مهامهم الوظيفية دون أي تأخير.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي أن «الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي عملت خلال برنامج التعقيم الوطني بشكل مستمر على تحديث وتطوير وتقديم أحدث الخدمات النوعية والمتميزة على تطبيقات شرطة دبي الذكية والموقع الإلكتروني، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي 2018-2021، وهو ما أسهم في تّمكن الموظفين من القيام بمهامهم الوظيفية عن بعد على أفضل وجه».

تدابير

وسجلت القيادة العامة لشرطة دبي سجلت ارتفاعاً لافتاً في أعداد معاملاتها المُقدمة عبر منصاتها الإلكترونية والذكية، مع زيادة إقبال المتعاملين عليها اعتباراً من بداية العام الجاري، بينما ارتفع هذا الإقبال تزامناً مع تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية في إمارة دبي لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19، إذ بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها القيادة العامة عبر موقعها الإلكتروني.

وكذلك عبر التطبيق الذكي منذ بداية العام حتى الثالث من شهر مايو الجاري 612 ألفاً و147 معاملة، بواقع 234 ألفاً و194 معاملة عبر التطبيق الذكي، و377 ألفاً و953 معاملة من خلال الموقع الإلكتروني.

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