«نيابة دبي» تعقد اجتماع مجلس القيادة الاستراتيجي

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، اجتماع مجلس القيادة الاستراتيجي، بالتزامن مع قرار رفع نسبة حضور الموظفين في مقر العمل إلى 50% بحسب توجيهات الحكومة الرشيدة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في كلا الجانبين القضائي والمؤسسي، ووضع الخطط المقبلة لتطوير آليات عمل مرنة تتماشى مع المرحلة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية المطبقة في حكومة دبي. حضر الاجتماع كل من المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامون العامون ومديرو الإدارات».

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