بريد الإمارات:«بطاقة تذكارية» للكوادر الطبية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد عبيد محمد القطامي، المتحدث الرسمي لمجموعة بريد الإمارات، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وهي توصيل خدمة صندوق البريد اليهم في منازلهم دون أن يأتوا إلى مكاتب البريد، فما عليهم إلا التواصل مع تلك المكاتب، ومبادرة «البطاقة التذكارية» عرفاناً للدور الذي يؤديه خط الدفاع الأول واحتفاء به، وتماشياً مع حملة «شكراً خط دفاعنا الأول» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعماً للكوادر الطبية وكل من يعمل في الخطوط الأمامية للتصدي لـ «كورونا»، للتذكير بجهودهم وأعمالهم الجليلة، وسوف يعود ريعها إلى صندوق هيئة الهلال الأحمر لمساعدة الخط الأمامي.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج «البث المباشر»، ظهر أمس، من إذاعة الشارقة رداً على متداخل، مستفسراً عن كيفية توصيل ملكيات المركبات، مبيناً أن هناك زيادة في توصيل ملكية المركبات خلال الفترة السابقة بعد تفشي فيروس كورونا تقارب 45% منذ بدء إغلاق بعض الجهات، وقال: نغطي قطاعاً كبيراً من الخدمات الحكومية لتوصيل المعاملات والوثائق، وتأثرنا حال كل الدوائر بتلك الجائحة، كما أن لدينا موظفين على مستوى توصيل، واتخذنا الكثير من التدابير الاحترازية، خصوصاً عند عملية توصيل الطرود والملكيات، لذلك لا بد من التأكد من أن كل المعقمات موجودة في المنشآت والفروع.

إجراءات مميزة

وأضاف أن الإجراءات التي اتبعتها الدولة في مكافحة الجائحة كانت مميزة، وأن بريد الإمارات اتبع تلك الإجراءات، فتم تقديم الدعم الإلكتروني للموظفين في الخدمات الإدارية المتوافرة في البريد ضمن ساعات العمل في بعض خدمات مراكز المتعاملين، حتى لا يكون هناك أي نوع مباشر من الاتصال مع المتعامل، كما تم توفير المعقمات للموظفين والكمامات وتركيب الألواح الزجاجية في تلك المراكز .

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