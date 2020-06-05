«البيان» تطّلع على خدمات مركز تقييم «كوفيد 19» للحالات الإيجابية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

اطلعت «البيان» على الخدمات التي يقدمها مركز تقييم «كوفيد ـ 19» المتميز في مركز أبوظبي للمعارض، وتعرفت عن قرب من مسؤوليه إلى معايير تقييم الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال جولة إعلامية في المركز نظمتها شركة «صحة» للوقوف على الخدمات المقدمة في المركز بأرض المعارض في أبوظبي.

وتحدث محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» لـ«البيان»، عن إمكانات مركز تقييم «كوفيد - 19» بمركز أبوظبي للمعارض ومركز العيد في مركز المؤتمرات.

وقال: إن مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة يعد إضافة نوعية للبنية التحتية المخصصة لمكافحة كورونا المستجد في إمارة أبوظبي والدولة، حيث يمكن إجراء الفحوصات اللازمة للمصابين والمتعافين أو ممن لديهم أعراض تنفسية من خلال خطوات بسيطة وواضحة في بيئة آمنة من مخاطر العدوى، مشيراً إلى أن تصميم المركز راعى أعلى معايير مكافحة العدوى وتقليل انتشار الفيروس من خلال تخصيص ممرات وقاعات منفصلة لكل فئة من المراجعين.

وأكد أن رحلة المراجع تبدأ عند استلامه رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة فحصه الذي أجراه إيجابية ويتعين عليه التوجه إلى القاعة الصفراء في مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز، سواء في أبوظبي أو العين، ولدى حضوره يتم قياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته ومن ثم تسجيله في نظام «سلامتك» الطبي وإجراء مسحة أنف.

إضافية له، ومن ثم يعود إلى المنزل ليلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة عن طريق رسالة نصية قصيرة، وفي حال أظهر التقييم أن حالته غير مستقرة أو أنه يحتاج إلى فحوصات إضافية، يتم توجيهه إلى القاعة الحمراء لإجراء فحوصات إضافية كتخطيط القلب والدم والأشعة ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج النقل إلى المستشفى أو يمكنه العودة إلى المنزل.

خدمات

وقالت الدكتور نورة الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»: إن المركز الجديد الذي تديره «الخدمات العلاجية الخارجية» يقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع الذين كانت نتيجة فحص «كوفيد - 19» الخاصة بهم إيجابية.

كما شرحت، خلال الجولة التعريفية، آلية عمل مركز «كوفيد - 19» لتقييم حالات كورونا في المركز مؤكدة أن شركة صحة شغلت مركزين في أبوظبي والعين لتقييم حالات «كوفيد - 19» من الذين أجروا الفحص وجاءت نتيجتهم إيجابية، ويأتي دور هذين المركزين ليقدما لهم خدمات طبية شاملة وفق كل حالة على حدة.

مشيرة إلى أن مراكز الفحص من المركبة وعددها 24 مركزاً على مستوى الدولة تقوم يومياً بفحص 20 ألف شخص بجانب الفحوصات المقدمة في المراكز الأخرى بالدولة.

وأضافت: إلى جانب المنطقة الصفراء والحمراء هناك منطقة زرقاء وأخرى بنفسجية، والزرقاء مختصة بالأشخاص الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية لمرتين، حيث يتم تقييم حالته ومن ثم عزله بطريقين إما من خلال العزل المنزلى وتركيب السوار الإلكتروني أو العزل بمعرفة شركة صحة إلى أن تأتي سلبية الفحص الجديد، أما المنطقة البنفسجية فهي مخصصة للأشخاص المتعافين من المرض والذين ظهرت نتائج فحصهم الأخيرة سلبية، فيحتاجون إلى تأكيد الفحص في هذه المنطقة.

وأشارت الدكتورة الغيثي إلى أن المركز مفتوح لاستقبال المرضى طوال أيام الأسبوع لمدة 12 ساعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء.

منصة

وقال أحمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: إن إطلاق منصة تقييم «كوفيد ـ 19» في أرض المعارض بأبوظبي ومركز العين للمؤتمرات يجسد قوة التعاون بين دائرة الصحة بأبوظبي وشركة صحة وفرق أبوظبي الوطنية للمعارض الذين نفذوا كامل التجهيزات بأعلى معايير الجودة العالمية في غضون 7 أيام فقط.

مشيراً إلى أن المركز تم إنشاؤه على مساحة 8 آلاف متر مربع بسعة 2000 مراجع يومياً، بينما تم إنشاء مركز مدينة العين على مساحة 7 آلاف متر مربع بسعة 1500 مراجع.

وأشار العبيدلي إلى إنشاء مستشفى ميداني بسعة 1000 سرير في الجانب الآخر لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، لافتاً إلى أن الفرق العاملة ملتزمة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لجميع مراجعي مركز أبوظبي للمعارض.

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