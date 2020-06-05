16 مليوناً من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية محمد بن راشد»

المصدر: (دبي - البيان)

في إطار تفعيل التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والجهات الأخرى في الدولة، تسلّمت المؤسسة تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 16 مليون درهم عبارة عن زكاة مال ضمن اتفاقية الشراكة المجتمعية الموقعة بين الطرفين لتحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك وخدمة فئات المجتمع سواء كانوا دافعي الزكاة أو مستحقيها.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن هذا التبرع من بنك دبي الإسلامي سيسهم كثيراً في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها المؤسسة، وسيتم تخصيصه لتستفيد منه الفئات المستحقة حسب مصارف الزكاة وفقاً للوائح والنظم المتبعة في المؤسسة.

وتقدم بوملحة بشكره إلى مجلس الإدارة وجميع المسؤولين في بنك دبي الإسلامي على هذه المبادرة الطيبة.

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