حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين في وفاة سعود بن عبدالله

المصدر: الشارقة- البيان

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وأعرب سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.

كما بعث سموه برقيات تعزية مماثلة إلى كل من الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، والأمير خالد بن فيصل آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد بعث كل من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، والأمير خالد بن فيصل آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

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