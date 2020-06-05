«تنمية المجتمع» ترخّص 9 جمعيات جديدة ذات نفع عام

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن ترخيصها 9 جمعيات جديدة ذات نفع عام مؤخراً، مشيرة في الوقت نفسه إلى إقامة 7 أعراس جماعية منذ بداية عام 2019 وحتى الآن.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، خلال استعراضها حزمة المبادرات التي نفذتها الوزارة أمام المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، صدور 9 تراخيص جديدة لجمعيات ذات نفع عام متخصصة بالصحة العامة والصحة الإنجابية، منها ترخيص جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وجمعية الإمارات للأمراض النادرة وجمعية صحة وسعادة المرأة، وجمعية الإمارات للصحة العامة.

دور إيجابي

وأوضحت أن ترخيص هذه الجمعيات جاء لدورها الإيجابي بالمساهمة في دعم المجتمع واستقراره، وتشجيع أبنائه على الزواج ورفع نسب الإنجاب، بما يساهم في تحقيق مفاهيم التلاحم الأسري والمجتمعي تحت أطر ثابتة تستند إلى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ونوهت بأن منظمات جمعيات النفع العام التي تم ترخيصها، تؤدي دوراً بارزاً وملموساً في النهوض بالمجتمع وتطويره، وذلك من خلال بثّ الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، إلى جانب دورها في دعم كافة المستفيدين والمنتسبين إليها مادياً ومعنوياً.

وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى أن الوزارة نظمت خلال الفترة من الأول من يناير عام 2019 إلى الآن 7 أعراس جماعية للرجال والنساء والتي أقيمت بالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة لجهود الوزارة في تعميم مفاهيم الأعراس الجماعية وتشجيع الشباب الإماراتي على الإقبال على الزواج.

ودعت معاليها كافة فئات المجتمع إلى التفاعل مع فكرة الأعراس الجماعية، نظراً لدورها في تقليل تكاليف الزواج على الشباب، ومنحهم الفرصة لاستغلال النفقات التي يتم صرفها على الحفلات في أمور أخرى تسهم في تكوين أسرة مستقرة ومتّزنة.

ولفتت معاليها إلى إيجابية مبادرات الزواج الجماعي في تشجيع زواج المواطنين بالمواطنات، وعدم الإسراف في الإنفاق والتبذير على المظاهر الثانوية على حساب المتطلبات الزوجية الجوهرية، بما يصب في صالح استقرار وترابط وتماسك الأسرة، وتوافق وانسجام وتلاحم المجتمع، انطلاقاً من الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 التي تسعى للحفاظ على مجتمع متلاحم.

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