سوق الجمعة بالفجيرة يستقبل المتسوقين

المصدر: (الفجيرة - وام)

أعادت بلدية الفجيرة افتتاح سوق الجمعة والسوق الشعبي أمام الزوار أخيراً مع تطبيق عدد من التدابير الاحترازية والإجراءات التي تضمن استمرارية العمل وتحقق معايير الأمن والسلامة للجميع.

وتشمل التدابير ساعات العمل المحددة، وتنظيم دخول الجمهور والتباعد الجسدي، إضافة إلى برنامج النظافة والتعقيم المستمر للأسواق.

وشهد السوق عودة حركة الزوار بعد إعادة افتتاحه مباشرة وفق الشروط المحددة، حيث أقبل الجمهور على شراء احتياجاته من مستلزمات المنازل والمأكولات الشعبية والفواكه والخضراوات والمنتجات الموسمية للمزارع المحلية التي يتميز بها سوق الجمعة عن غيره من الأسواق، إضافة إلى الأواني والفخار ومعرض السجاد الذي يضم أكثر من 50 ألف قطعة من السجاد من مختلف الأنواع والأحجام.

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