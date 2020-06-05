حديقة الحيوانات بالعين: مبادرات مرنة للمستثمرين

المصدر: العين - وام

قدمت حديقة الحيوانات بالعين مجموعة من التسهيلات والمبادرات المرنة التي من شأنها معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة ومواصلة دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي لدعم قطاع السياحة والترفيه، ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية لبرنامج «غداً 21» الذي أطلقته الإمارة بهدف تسريع وتيرة إنجاز المبادرات الاقتصادية.

وضمّت المبادرات - التي وفرتها الحديقة - 7 تسهيلات للمستثمرين والشركاء، تمثلت في تأجيل سداد الدفعات المستحقة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد من تاريخ الاستحقاق، وتمديد العقود التجارية الحالية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وبدون تكلفة، ووقف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات لعام 2020.

وعلى صعيد رواد الأعمال الإماراتيين، أعفت الحديقة الرواد والمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان المصرفي لكفالة العطاءات، ومن تقديم الضمان المصرفي لكفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5 % من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 شهور بعد التسليم النهائي.

كما شملت التسهيلات إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم لعام 2020، إضافة إلى تخصيص نسبة 15 % من المشتريات والتعاقدات السنوية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وأكد محمد الكويتي، مدير إدارة المشتريات والعقود، حرص حديقة الحيوانات بالعين على مواكبة المستجدات كافة التي تطرأ على الصعيد المؤسسي الحكومي والمساهمة الدائمة في حماية مكتسبات إمارة أبوظبي ودعم القطاع السياحي والثقافي.

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