جمعية أصدقاء مرضى الكلى بالشارقة تعزز التواصل مع المرضى

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جملة من الخدمات الصحية المبتكرة والبرامج التوعوية خلال شهر مايو الماضي، إذ سعت الجمعية إلى تعزيز التواصل مع مرضى الكلى للوقوف على احتياجاتهم وتقديم الإرشادات والتوصيات الوقائية والصحية المناسبة لهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع بأمراض الكلى وطرق الوقاية منها.

وتمكنت الجمعية عبر مبادرة اطمئنان التي أطلقتها في الـ10 من مايو الماضي من توسيع آفاق التواصل مع مرضى الكلى عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة، والاطلاع على صحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ومساندتهم وذويهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات في المجال التوعوي الصحي والوقائي، كما أطلقت الجمعية حملة «التوعية بالماء» التي تضمنت نشر العديد من المنشورات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» عن أهمية شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على صحة الكلى.

إضافة إلى عقد محاضرة توعوية عبر الاتصال المرئي التي جمعت مرضى الكلى بنخبة من الأطباء المتخصصين للإجابة عن تساؤلات المرضى. وأكدت مريم خلفان بن دخين، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، حرص الجمعية على مواصلة تقديم الخدمات الصحية، وإطلاق البرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأمراض الكلى، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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