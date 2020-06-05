«توفور 54» تدعم «معاً نحن بخير» بفعالية مجتمعية افتراضية

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

أكد عمر عبيد الظاهري، مسؤول التسويق في «توفور 54» أن:«هيئة المنطقة الإعلامية أقامت مؤخراً فعالية مجتمعية افتراضية تقوم بجمع المساهمات المالية لصالح جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، حيث إن هناك شريحة كبيرة في الدولة مهتمة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتسخيرها لدعم المساعي الوطنية، حيث قامت هيئة المنطقة الإعلامية بالاستفادة من ذلك، من خلال العمل على فعالية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين الإماراتية، وبرنامج «معاً نحن بخير» هذا بالإضافة إلى هواة صناعة الألعاب، وهي البطولة الأولى من نوعها، وشارك فيها 32 لاعباً، مع العديد من المحترفين من دوري الخليج العربي والمشاهير والمؤثرين.

كما أن عدد الأشخاص المهتمين بالمشاركة في البطولة تجاوز 1240 مشاركاً، الأمر الذي يؤكد على حرص أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة، وأتيحت الفرصة للاعبين والمشاهدين بالتبرع، من خلال رابط خاص في قناتي البث المباشر، لدعم برنامج «معاً نحن بخير».

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