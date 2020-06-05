فريق بحثي : لا وجود لـ«كوفيد 19» في مياه الصرف الصحي المعالَجة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، عن توصل فريقها البحثي، وبالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي وشركاء آخرين على مستوى الدولة، إلى نتيجة مفادها أن مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها خلال عملية رصد الوجود الفيروسي لفيروس سارس-كوف-2 خالية تماماً من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدين صلاحية تلك المياه للاستخدام في ري المسطحات الخضراء.

ولم يتمكن الباحثون في مركز التكنولوجيا الحيوية ومركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة من العثور على أي فيروس في عينات مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها في عدد من محطات تنقية الصرف الصحي في الدولة، ويعزى ذلك إلى أن عملية المعالجة ساهمت في إزالة الوجود الفيروسي في المياه والتخلص منه، والذي هيأها لتكون صالحة للاستعمال لأغراض ري المسطحات الخضراء. ولتوزيعها تماماً كما كان الوضع قبل ظهور جائحة فيروس كوفيد 19.

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