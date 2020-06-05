«تقنية الوطني» تعتمد تقريرها حول «خدمات الاتصالات»

المصدر: (دبي - البيان)

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها النهائي حول موضوع «جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة. وناقشت اللجنة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات.

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