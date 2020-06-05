إنجاز شبكة طرق داخلية بمناطق في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

كشفت بلدية الفجيرة عن إنجاز مشروع شبكة الطرق الداخلية في عدد من المناطق بإمارة الفجيرة، فيما يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع في مناطق أخرى؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإنشاء شوارع جديدة بطول 64 كلم في كل من دبا والطويين وادي السدر والحنية والصرم والسيجي والحنية ومسافي وأوحلة ووادي مي والبليدة والبثنة.

وأوضح المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، أن الأعمال الإنشائية في أعمال الشوارع الداخلية بالمناطق تسير طبقاً للخطط المتبعة، إذ تم إنجاز الشوارع الداخلية في مناطق مثل: الطويين والسيجي والحنية وشرم وثوبان وقدفع ومربح، وجرى تزويدها بخدمات الإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية، فيما تمضي الأعمال بالشكل المطلوب؛ لإنجاز استحقاقها في المناطق الأخرى، منها: منطقة وادي مي التي بدأ العمل فيها أخيراً.

وأكد أن ترسية شبكات الطرق الداخلية مستمرة لتلبية حاجة المناطق، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى دعم جودة البنية التحتية، وتأمين الخدمات لجميع مناطق الفجيرة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، وخطة الإمارة 2040.

وقال إن البلدية، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، تعمل على إنجاز مشروع شبكة الطرق الداخلية في المناطق؛ لضمان نجاح الخطط التطويرية للإمارة، وتحقيق أهدافها في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لمجتمع إمارة الفجيرة.

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